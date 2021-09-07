Легендарный Пеле перенес операцию на кишечнике
Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле в субботу 4 сентября перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Две легенды
Опухоль у экс-футболиста обнаружили во время обследования, которое он проходил на минувшей неделе.
"В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе", – написал Пеле.
Он также отметил, что в настоящее время чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех за поддержку.
Пеле, которому 23 октября исполнится 81 год, находится в госпитале на протяжении последних шести дней. При этом СМИ сообщали, что обследование легендарного спортсмена – плановое, и серьезных проблем со здоровьем у него нет.
11:05 07/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение