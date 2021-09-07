Две легенды





Опухоль у экс-футболиста обнаружили во время обследования, которое он проходил на минувшей неделе.





"В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе", – написал Пеле.





Он также отметил, что в настоящее время чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех за поддержку.





Пеле, которому 23 октября исполнится 81 год, находится в госпитале на протяжении последних шести дней. При этом СМИ сообщали, что обследование легендарного спортсмена – плановое, и серьезных проблем со здоровьем у него нет.