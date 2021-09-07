



"Ожидаем хороший результат, достаточно призовых мест национальная команда покажет. К сожалению, ряд сильных спортсменов не выступит: кто-то перенес операцию и еще не восстановился, кто-то в процессе восстановления. Но результат, я думаю, будет высокий, как всегда", – сказал Кобрусев.





Участие в турнире примут спортсмены из 11 стран.





Состязания пройдут в женском, мужском и боевом самбо с 6 по 9 сентября на столичной "Чижовка-Арене".





К слову, Международный олимпийский комитет в июле официально признал шесть международных федераций, в том числе и самбо. У белорусов в этом виде спорта давние традиции: наши атлеты регулярно привозят награды с соревнований различного уровня. Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.