+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ряд ведущих самбистов не выступит на президентском турнире в Минске

Ряд сильных белорусских спортсменов не выступит на 25-м международном турнире категории "А" на призы президента страны, заявил председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев в эфире телеканала "Беларусь 1".


"Ожидаем хороший результат, достаточно призовых мест национальная команда покажет. К сожалению, ряд сильных спортсменов не выступит: кто-то перенес операцию и еще не восстановился, кто-то в процессе восстановления. Но результат, я думаю, будет высокий, как всегда", – сказал Кобрусев.

Участие в турнире примут спортсмены из 11 стран.

Состязания пройдут в женском, мужском и боевом самбо с 6 по 9 сентября на столичной "Чижовка-Арене".

К слову, Международный олимпийский комитет в июле официально признал шесть международных федераций, в том числе и самбо. У белорусов в этом виде спорта давние традиции: наши атлеты регулярно привозят награды с соревнований различного уровня. Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]