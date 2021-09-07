Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Михаил Вергеенко поделился мнением об игре нападающего сборной Беларуси Виталия Лисаковича в матче против Уэльса (2:3). Отметим, 23-летний игрок записал себе в актив гол и результативную передачу.









«Мы увидели, что намного мощнее команда смотрелась с Уэльсом, была игра. И мы только с сожалением можем сегодня сказать, что да, в ничью железно могли сыграть, а могли бы и выиграть, но в конечном итоге проиграли. Это трагедия, конечно, для футбола, но и это надо пережить. От этого идет становление и формирование мастерства наших ребят, поэтому я с оптимизмом смотрю.





Мнение всех, что нет у нас ни команды, ни футбола. Но вышли молодые ребята с Уэльсом отыграли. Да, чуть-чуть фарта, чуть-чуть везения какого-то. Бэйл оформил хет-трик? У нас Лисакович растет, тоже может вырасти в такого Бэйла, если будет работать над собой и будет слушать то, что ему говорят в команде», – сказал Вергеенко.





В нынешнем сезоне Лисакович провел пять матчей за Локомотив в РПЛ, в которых отметился одним голом, пишет sportarena.by





Завтра, 8 сентября, сборная Беларуси сыграет против Бельгии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Начало игры — в 21:45 по минскому времени.



