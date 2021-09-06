+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Олег Дулуб официально назначен главным тренером "Львова"

Белорусский специалист Олег Дулуб официально назначен главным тренером "Львова".



Контракт подписан по схеме "1+1", сообщает пресс-служба клуба. Новый наставник уже прибыл во Львов и вскоре приступит к исполнению своих прямых обязанностей.

Олег Дулуб начал тренерскую карьеру в 2001 году. Возглавлял белорусские, украинские и казахстанские команды. Последним клубом 55-летнего специалиста были "Крумкачы".

"Львов" после шести туров чемпионата Украины занимает предпоследнее место в таблице с двумя очками в активе, пишет "Прессбол".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]