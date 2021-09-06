







Контракт подписан по схеме "1+1", сообщает пресс-служба клуба. Новый наставник уже прибыл во Львов и вскоре приступит к исполнению своих прямых обязанностей.





Олег Дулуб начал тренерскую карьеру в 2001 году. Возглавлял белорусские, украинские и казахстанские команды. Последним клубом 55-летнего специалиста были "Крумкачы".





"Львов" после шести туров чемпионата Украины занимает предпоследнее место в таблице с двумя очками в активе, пишет "Прессбол".



