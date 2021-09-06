



Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поблагодарил небеса за то, что Гарет Бейл прервал продолжительную безголевую серию за национальную команду.





Отвоевать три очка в концовке — такое облегчение. Работа сделана — садимся в самолет, возвращаемся. Все готовы к большой игре в среду.





Мы не соответствовали стандартам, которые сами себе установили, но хорошие команды находят способ победить даже в такой ситуации.





Знали, что нас ждет тяжелая игра. Я разочарован тем, как мы справились с их контратаками. Они всегда выглядели угрозой.





В первом тайме растеряли дисциплину, не придерживались плана. Смогли кое-что наладить в перерыве и, в конце концов, нашли способ победить. Капитан показал капитанскую игру: сделал хет-трик — и заработал нам три очка.





Бейл прервал "сухую" серию в сборной? Я все это время подчеркивал: все рассуждают о голах, но роль Бейла на поле не только в этом.





Мы отлично стартовали в матче, а потом, думаю, немного изменили свое мышление и забыли про осторожность.





Что касается Гарета, мы всегда знали, на что он способен. К счастью, сейчас он показал это, чтобы принести нам победу, — приводит слова Пейджа walesonline.co.uk.





Комментарии болельщиков валлийской команды с форума walesonline.co.uk.





— Хорошо, конечно, что мы выиграли, но почему встречу разрешили проводить на фоне того, что некоторым нашим игрокам было отказано в визах для поездки в Казань? Это не честно.





— "Не соответствовали стандартам, которые сами себе установили". Этот комментарий Пейджа — шутка? Мы были в шоке от вас на EURO, а сегодня все еще хуже.





— Почему игра проходила на тяжелом поле в России, притом что несколько наших игроков не смогли вовремя получить визу? Еще одна грязная интрижка? Некоторые из ошибок были более чем ужасны, пенальти, который нам назначили, должен был стать простым ударом головой, но он решил пойти вперед своей ногой… Фарс. Было еще с полдюжины моментов, но никто из команды не справился с липким полем, и даже такого большого количества передач не хватило. Ужасно, повезло, что все не провалили.





— Лично я думаю, что Уэльсу повезло. Первые 20 минут были хорошими, но после ничего не показали, чтобы заслужить победу.





— Учитывая все, что происходило на поле, в итоге это отличный результат.





— Правда в том, что мы усердно поработали над созданием проблем для себя же. Повезло, что набрали три очка. Да, не хватало некоторых игроков, но мы слишком часто оказывались в ловушке, ошибались позиционно и тактически. И все это усугублялось плохими индивидуальными действиями и огромным количеством брака на таком уровне. Команда получше обыграла бы нас 5:0.





— Поиск очередного тренера для Уэльса, и под этим я подразумеваю человека весомого международного футбольного статуса, должен начаться немедленно.













Пользователи dailymail.co.uk в основном сосредоточились на шутках в сторону Гарета Бейла, пожаловавшегося на то, что перелеты в Казань и из российского города потянули на 6000 миль.





— СНОВА... Он всегда жалуется на расписание для маленького Уэльса (речь о критике Бейла в сторону УЕФА). Продолжай или уходи на пенсию...





— Три дня отдыха и жалобы от Бейла... Это больше, чем большинство обычных людей получают за неделю.





— У Гарета претензии к УЕФА? У того самого, кто появляется на поле раз в 10 игр с глупой девчачьей прической?





— Гарет, у меня в офисе много работы. Никаких поездок не требуется. Пришлите мне свое резюме.





— Бейл никогда не переставал ныть, господи!!!





— Приятель, ты никогда не будешь работать целый день. Радуйтесь, что у вас есть несколько игр подряд, впервые за долгие годы.





— Бейл так расстроен, потому что это мешает ему играть в гольф.





— Путешествуют ли они между полями на лошадях и телегах?





— За 300 тысяч в неделю Бейл должен играть каждый день.





— Кажется, в наши дни звезды больше времени проводят в стонах, чем в играх в футбол или даже гольф! Вот почему Бейл не нравился Зидану. Жил в Испании шесть лет или более, но до сих пор не говорит по-испански! Это невежественно.





— Да замолчи уже, стонущая девочка... Ты бегаешь только 90 минут, пиная мяч... Попробуй найти настоящую работу, где тебе на самом деле придется заниматься "физическим трудом" за свои деньги. Если тебе не нравится то, что ты делаешь, везде не хватает водителей. Сделай нормальную стрижку — и вперед.





— Плакса, ты все это заслужил!





— Никакого интереса и уважения к мужику с хвостиком.





— Так он же играет раз в месяц! В чем его недовольство?!





— Мы небольшая страна, у нас не хватало 13 игроков из-за коронавирусной изоляции, травм и визового фарса, так как матч перенесли в Россию из Беларуси. Я и многие другие болельщики понимали, что обстоятельства против нас, но, в конце концов, мы выиграли, так что не надо. Это хорошая победа. Может, не такая красивая, но победа есть победа, пишет Прессбол.





БЕЛАРУСЬ — УЭЛЬС — 2:3

КАЗАНЬ. Стадион "Центральный". Начало — в 16.00.

Судья — Г.Круашвили (Грузия).

БЕЛАРУСЬ: Черник (к) — Бегунов (Шевченко, 78), Хадаркевич, Швецов, Сачивко, Золотов — Эбонг (Подстрелов, 73), Быков, Климович, Седько (Юзепчук, 73) — В.Лисакович (Скавыш, 90).

Запасные: Степанов, Павлюченко, Печенин, Рахманов, Гречихо, Р.Лисакович, Концевой, Антилевский.

УЭЛЬС: Уорд — Гантер, Лоуренс, Мепам, Дэвис — Колуилл (Харрис, 57), Аленн, Моррелл — Джеймс, Джонсон (Уильямс, 63), Бейл (к).

Запасные: Хеннесси, Кинг, Локьер, Шихэн, Норрингтон-Дэвис, Смит, Вудберн, Левитт.

ГОЛЫ: 0:1 — Бейл (5, с пенальти). 1:1 — Лисакович (29, с пенальти). 2:1 — Седько (30). 2:2 — Бейл (69, с пенальти). 2:3 — Бейл (93+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Черник (4), Быков (11), Гантер (29).

На 85-й минуте желтую карточку получил главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев.





Группа "Е": Бельгия — 13 очков (5 игр), Чехия — 7 (5), Уэльс — 6 (3), БЕЛАРУСЬ — 3 (4), Эстония — 0 (3).







