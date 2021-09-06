Андрей Толмач. Фото: Динамо-Минск





Генеральный директор минского Динамо Андрей Толмач порассуждал о ближайших перспективах клубах.





«Вектор, понятно, что мы стараемся делать на наших белорусских ребят, но понимаем, что без точечного легионерского усиления тоже не обойтись. Постоянно в этом направлении ведется работа, пишет Спортарена.





Что касается финансовых моментов, скажу, что мы, мягко скажем, не на первом месте в нашем чемпионате. Ничего страшного я в этом не вижу. Будем уделять внимание развитию наших воспитанников», – сказал Толмач в эфире телеканала Беларусь 5.





В таблице высшей лиги Динамо занимает четвертое место, имея в активе 42 очка. Отставание от Руха, который идет третьим, составляет один балл.





В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде против Энергетика-БГУ.











