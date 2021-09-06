Андрей Толмач: «Мягко скажем, Динамо не на первом месте по финансам в нашем чемпионате»
Бело-голубые намерены уделять внимание развитию воспитанников.
Андрей Толмач. Фото: Динамо-Минск
Генеральный директор минского Динамо Андрей Толмач порассуждал о ближайших перспективах клубах.
«Вектор, понятно, что мы стараемся делать на наших белорусских ребят, но понимаем, что без точечного легионерского усиления тоже не обойтись. Постоянно в этом направлении ведется работа, пишет Спортарена.
Что касается финансовых моментов, скажу, что мы, мягко скажем, не на первом месте в нашем чемпионате. Ничего страшного я в этом не вижу. Будем уделять внимание развитию наших воспитанников», – сказал Толмач в эфире телеканала Беларусь 5.
В таблице высшей лиги Динамо занимает четвертое место, имея в активе 42 очка. Отставание от Руха, который идет третьим, составляет один балл.
В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде против Энергетика-БГУ.
Источник: Влад Воронин
19:37 06/09/2021
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