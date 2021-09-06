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Футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет пребывания в коме

Все это время за ним ухаживала жена Бернадетт.

Адамс. Фото - lequipe.fr

Сегодня, 6 сентября, на 73-м году ушел из жизни экс-защитник ПСЖ, Ниццы и сборной Франции Жан-Пьер Адамс.

Француз находился в коме 39 лет после врачебной ошибки во время операции на связке колена в 1982 году, пишет Спортарена.

За все эти годы футболист ни разу не приходил в сознание. За ним ухаживала его жена Бернадетт.

Защитник сенегальского происхождения сыграл 22 игры за сборную Франции в период с 1972 по 1976 год. На клубном уровне также известен по играм за французские Ним, Мюлуз и Шалон.
Источник: Влад Воронин
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