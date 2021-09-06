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Сразу два белоруса подписали двухлетние контракты с фарм-клубом Ак Барса

Речь про Олега Качеловского и Нассера Субхи

Олег Кочаловский (слева) и Нассер Субхи (справа). Иллюстрация: ХК Барс

19-летние нападающие Олег Качеловский и Нассер Субхи заключили полноценные контракты с казанским Барсом. Двусторонние соглашения с игроками рассчитаны на два сезона.

Форварды из Беларуси с июня находились в расположении Барса на пробных контрактах. Нассер Субхи провел за казанскую команду пять контрольных матчей и сделал одну голевую передачу. Олег Качеловский принял участие в девяти играх и набрал 2 (1+1) очка.

На протяжении двух последних сезонов оба игрока выступали за Гомель. Качеловский провёл в экстралиге А 89 матчей, набрав 26 (8+18) очков. Субхи отыграл 124 встречи и заработал 32 (14+18) балла.

Барс выступает в ВХЛ и является фарм-клубом Ак Барса. В минувшем сезоне Барс с 60 очками в 50 матчах занял 10-е место среди 26 команд в регулярном чемпионате, а в плей-офф в первом раунде уступил питерскому Динамо (итог серии 2-4).

Ближайший матч нового сезона Барс проведет 7 сентября в Санкт-Петербурге против местного Динамо.
Sportarena
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