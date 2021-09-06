Футболисты вернулись в свои клубы и не сыграют в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Беларуси.





Матч Беларусь-Бельгия состоится 8 сентября в Казани. Начало — в 21.45 по минскому времени.





Сейчас ситуация в группе выглядит следующим образом:





Группа "Е": Бельгия — 13 очков (5 игр), Чехия — 7 (5), Уэльс — 6 (3), БЕЛАРУСЬ — 3 (4), Эстония — 0 (3).





Напомним, в третьем туре квалификации сборная Беларуси на выезде проиграла команде Бельгии со счетом 0:8 и обновила собственный антирекорд. Прежде худшим матчем для беларусов была встреча с Австрией в квалификации Евро-2004 (0:5).











