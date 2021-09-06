Разгом будет не такой фееричный? Лукаку, Менье и Фертонген не сыграют против беларусов
Нападающий Ромелу Лукаку и защитники Тома Менье и Ян Фертонген покинули расположение сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Футболисты вернулись в свои клубы и не сыграют в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Беларуси.
Матч Беларусь-Бельгия состоится 8 сентября в Казани. Начало — в 21.45 по минскому времени.
Сейчас ситуация в группе выглядит следующим образом:
Группа "Е": Бельгия — 13 очков (5 игр), Чехия — 7 (5), Уэльс — 6 (3), БЕЛАРУСЬ — 3 (4), Эстония — 0 (3).
Напомним, в третьем туре квалификации сборная Беларуси на выезде проиграла команде Бельгии со счетом 0:8 и обновила собственный антирекорд. Прежде худшим матчем для беларусов была встреча с Австрией в квалификации Евро-2004 (0:5).
16:30 06/09/2021
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