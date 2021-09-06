







- Я ехал за установлением личных рекордов и личным ростом в спорте. Подрос, на некоторых дистанциях выступление очень порадовало. Очень порадовало 200 метров комплексом.





- Пятый на брассе. Я знаю, что это не твоя дистанция, чего ты решил там быть?





- Я не брассист, но надо же расти над собой. То, что плохо развивается, надо стараться развить. У меня этот способ, допустим, не очень получается, я стараюсь над ним работать. Пятым местом не расстроен, я проплыл по своему лучшему результату. Не знаю, получится улучшить его или не получится, буду стараться. Стараюсь работать над собой, постараюсь продержаться как можно дольше в спорте. В брассе золото – это космос, но быть ближе к звездам.