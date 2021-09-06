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Игорь Бокий о Токио: ехал за установлением личных рекордов и личным ростом в спорте

16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий в эфире СТВ подвел итоги своего выступления в Токио.



- Я ехал за установлением личных рекордов и личным ростом в спорте. Подрос, на некоторых дистанциях выступление очень порадовало. Очень порадовало 200 метров комплексом.

- Пятый на брассе. Я знаю, что это не твоя дистанция, чего ты решил там быть?

- Я не брассист, но надо же расти над собой. То, что плохо развивается, надо стараться развить. У меня этот способ, допустим, не очень получается, я стараюсь над ним работать. Пятым местом не расстроен, я проплыл по своему лучшему результату. Не знаю, получится улучшить его или не получится, буду стараться. Стараюсь работать над собой, постараюсь продержаться как можно дольше в спорте. В брассе золото – это космос, но быть ближе к звездам.
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