Как символично! Лучший игрок минского "Динамо" теперь получает в награду... огромную цепь
В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги белорусский клуб уже успел отличиться.
Награждение лучшего игрока матча в раздевалке – давняя традиция. Но раньше отличившемуся минскому динамовцу надевали на голову милицейскую фуражку. А теперь решили подобрать что-нибудь менее раздражающее болельщиков.
И что, вы думаете, скреативили в клубе? Большую железную цепь.
Вышло очень символично по нынешним временам.
Источник: gazetaby.com
13:18 06/09/2021
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