Награждение лучшего игрока матча в раздевалке – давняя традиция. Но раньше отличившемуся минскому динамовцу надевали на голову милицейскую фуражку. А теперь решили подобрать что-нибудь менее раздражающее болельщиков.





И что, вы думаете, скреативили в клубе? Большую железную цепь.









Вышло очень символично по нынешним временам.