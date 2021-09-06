Соотечественница впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США.

В одной восьмой финала вторая ракетка мира встречалась со своей бельгийской подругой, с которой долгое время выступала в одном дуэте в рамках парного разряда на различных соревнованиях.





К слову, в настоящее время Элизе Мертенс в мировом рейтинге лучших теннисисток занимает 16-е место.

Арина переиграла соперницу. Для этого ей понадобилось не более двух партий (6:4, 6:1) и всего 1 час 11 минут.





Теперь белоруска ждет своего следующего оппонента на турнире.

В 1/4 финала US Open им станет победительница противостояния 9-й ракетки мира Барбары Крейчиковой (Чехия) с десятой ракеткой Гарбинье Мугурусой (Испания).

Напомним, последняя ранее обыграла еще одну белоруску – бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (сейчас занимает 19-ю позицию в мировом рейтинге.



