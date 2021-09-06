Соболенко обыграла подругу и впервые в карьере вышла в 1/4 финала US Open
Продолжает триумфальное шествие в рамках одного из самых престижных теннисных турниров планеты белоруска Арина Соболенко.
Соотечественница впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США.
В одной восьмой финала вторая ракетка мира встречалась со своей бельгийской подругой, с которой долгое время выступала в одном дуэте в рамках парного разряда на различных соревнованиях.
К слову, в настоящее время Элизе Мертенс в мировом рейтинге лучших теннисисток занимает 16-е место.
Арина переиграла соперницу. Для этого ей понадобилось не более двух партий (6:4, 6:1) и всего 1 час 11 минут.
Теперь белоруска ждет своего следующего оппонента на турнире.
В 1/4 финала US Open им станет победительница противостояния 9-й ракетки мира Барбары Крейчиковой (Чехия) с десятой ракеткой Гарбинье Мугурусой (Испания).
Напомним, последняя ранее обыграла еще одну белоруску – бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (сейчас занимает 19-ю позицию в мировом рейтинге.
09:27 06/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение