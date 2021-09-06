Сборную Марокко по футболу эвакуировали из Гвинеи после военного переворота в стране
Отборочный матч ЧМ-2022 Гвинея - Марокко не состоится. Об этом сообщается на официальном сайте Африканской конфедерации футбола.
Встреча должна была состояться 6 сентября в гвинейской столице Конакри. Игра была перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.
Накануне военные устроили переворот в Гвинее. Мятежники заявили, что задержали президента страны. Сообщается, что в различных районах Конакри слышна стрельба.
Сборную Марокко эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести из страны.
09:10 06/09/2021
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