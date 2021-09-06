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Сборную Марокко по футболу эвакуировали из Гвинеи после военного переворота в стране

Отборочный матч ЧМ-2022 Гвинея - Марокко не состоится. Об этом сообщается на официальном сайте Африканской конфедерации футбола.


Встреча должна была состояться 6 сентября в гвинейской столице Конакри. Игра была перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.

Накануне военные устроили переворот в Гвинее. Мятежники заявили, что задержали президента страны. Сообщается, что в различных районах Конакри слышна стрельба.

Сборную Марокко эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести из страны.
Sport24.ru
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