



Встреча должна была состояться 6 сентября в гвинейской столице Конакри. Игра была перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.





Накануне военные устроили переворот в Гвинее. Мятежники заявили, что задержали президента страны. Сообщается, что в различных районах Конакри слышна стрельба.





Сборную Марокко эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести из страны.







