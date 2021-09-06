Георгий Кондратьев: команда строится, команда сражается. Я в принципе ребятами доволен
Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал поражение от команды Уэльса (2:3) в матче квалификации чемпионата мира-2022.
"Команда строится, команда сражается. Я в принципе ребятами доволен сегодня. Мы не забили в конце, а они забили. Это все решило. После матча с чехами попросил ребят успокоиться, больше работать с мячом и играть в атаку. Как они умеют. Я доволен командой. Ребята сегодня играли на морально-волевых. У нас было меньше 72 часов между матчами". Его цитирует "Прессбол".
08:37 06/09/2021
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