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Георгий Кондратьев: команда строится, команда сражается. Я в принципе ребятами доволен

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал поражение от команды Уэльса (2:3) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

"Команда строится, команда сражается. Я в принципе ребятами доволен сегодня. Мы не забили в конце, а они забили. Это все решило. После матча с чехами попросил ребят успокоиться, больше работать с мячом и играть в атаку. Как они умеют. Я доволен командой. Ребята сегодня играли на морально-волевых. У нас было меньше 72 часов между матчами". Его цитирует "Прессбол".
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