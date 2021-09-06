Как сообщил ее адвокат Томаш Вилински, Ольга была в составе беларусской сборной на Олимпийских играх в Токио, но перед Олимпиадой ее исключили. Одна из ее лошадей подозревалась в употреблении допинга. Тогда спортсменка критически высказалась о спортивных чиновниках и об Александре Лукашенко. Поскольку Ольга находилась в Польше, она провела здесь тесты, и они не подтвердили обвинения. Сообщается, что всадница попала в беларусский список «изменников Родины», в который вошли более 40 спортсменов национальной сборной.





Сафронова попросила польские власти предоставить ей и ее партнеру гуманитарные визы. Поскольку партнер находился в Беларуси, он добрался через Турцию до Львова, где получил визу в польском консульстве. Было принято решение привезти из Беларуси еще двух лошадей Сафроновой, и это удалось сделать в субботу.





Помощь Сафроновой в получении визы и перевозке лошадей оказала, в том числе, член Сейма от Гражданской платформы Иоанна Клужик-Ростковская, связанная с конным сообществом. По ее словам, все было организовано эффективно, благодаря помощи посла Польши в Минске.





Вилински сообщил, что дело до сих не предавалось огласке, чтобы его можно было довести до конца. Он добавил, что Ольга надеется, что сможет продолжить карьеру в Польше.





«Нам нужно разрешение на старт под нейтральным флагом. В дальнейшем Ольга Сафронова будет подавать документы на получение польского гражданства, не отказываясь от беларусского. Если она их получит, она намерена представлять Польшу. Представитель Польской федерации конного спорта очень заинтересован в сотрудничестве с ней», — рассказал он.





Адвокат добавил, что Сафронова — титулованная спортсменка, занимающая в международном рейтинге более высокий рейтинг, чем любой из польских спортсменов. Например, в прошлом году она выступала в Польше на своей лошади Сандро де Амор и была в авангарде международных соревнований CDI-W в Закшуве.





«Нам удалось обустроить место для ее лошадей в одной из лучших конюшен под Варшавой, поэтому ей есть где держать лошадей и где тренироваться», — сказала Клужик-Ростковская.





Ранее Ольга высказывалась в поддержку перемен в Беларуси, положительно отзывалась о Светлане Тихановской и отказалась подписывать письмо в поддержку Лукашенко.





Напомним, ранее в Польшу по гуманитарной визе уехала беларусская бегунья Кристина Тимановская, раскритиковавшая руководство легкоатлетической сборной на Олимпийских играх, узнав, что ее поставили бежать эстафету 4 по 400 метров не уведомив об этом.

4 августа Кристина благополучно добралась до Польши и на следующий день дала пресс-конференцию в Варшаве. Нефтеперерабатывающий концерн PKN Orlen предложил помощь спортсменке. Она сообщила, что будет пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Польши.



