Сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в матче квалификации ЧМ
Матч прошел в Казани.
Сборная Беларуси уступила команде Уэльса в матче квалификации чемпионата мира-2022, пропустив гол в компенсированное время, сообщает газета "Прессбол" в воскресенье. Игра закончилась со счетом 2:3.
Во встрече, прошедшей в Казани, было назначено три пенальти.
У белорусов форвард Виталий Лисакович отметился голом и результативной передачей, у валлийцев хет-трик оформил звездный нападающий Гарет Бейл, забивший решающий мяч на третьей компенсированной минуте.
20:12 05/09/2021
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