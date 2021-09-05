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Сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в матче квалификации ЧМ

Матч прошел в Казани.

Сборная Беларуси уступила команде Уэльса в матче квалификации чемпионата мира-2022, пропустив гол в компенсированное время, сообщает газета "Прессбол" в воскресенье. Игра закончилась со счетом 2:3.

Во встрече, прошедшей в Казани, было назначено три пенальти.

У белорусов форвард Виталий Лисакович отметился голом и результативной передачей, у валлийцев хет-трик оформил звездный нападающий Гарет Бейл, забивший решающий мяч на третьей компенсированной минуте.
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