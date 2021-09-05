







"С 1 по 5 сентября в городе Караганда прошли XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. По результатам четырех дней соревновательной борьбы мужская и женская сборные заняли первые места, став безусловными победителями чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту", - сообщили в ведомстве.





Там уточнили, пишет Interfax.by, что победители соревнований определялись в четырех видах упражнений: "Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни", "Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями", "Пожарная эстафета 4х100 метров", "Боевое развертывание".















