Белорусские пожарные стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту
Мужская и женская сборные Беларуси стали победители чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту, говорится в сообщении на сайте МЧС в воскресенье.
"С 1 по 5 сентября в городе Караганда прошли XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. По результатам четырех дней соревновательной борьбы мужская и женская сборные заняли первые места, став безусловными победителями чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, пишет Interfax.by, что победители соревнований определялись в четырех видах упражнений: "Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни", "Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями", "Пожарная эстафета 4х100 метров", "Боевое развертывание".
17:36 05/09/2021
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