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Белорусские пожарные стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

Мужская и женская сборные Беларуси стали победители чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту, говорится в сообщении на сайте МЧС в воскресенье.



"С 1 по 5 сентября в городе Караганда прошли XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. По результатам четырех дней соревновательной борьбы мужская и женская сборные заняли первые места, став безусловными победителями чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, пишет Interfax.by, что победители соревнований определялись в четырех видах упражнений: "Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни", "Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями", "Пожарная эстафета 4х100 метров", "Боевое развертывание".



 
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