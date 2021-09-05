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Агуэро не стал брать 10-й номер в "Барселоне" из уважения к Месси

Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал, почему не стал брать 10-й номер после ухода Лионеля Месси. Он отметил, что клуб предлагал ему взять номер своего соотечественника, когда он был подписан "ПСЖ".

 
"Они предложили мне, но я не принял предложение из уважения к Месси", — сказал Агуэро во время прямой трансляции на Twitch со стримером Ибаем Льяносом.

Несмотря на то, пишет Football.by, что Серхио выступал за "Манчестер Сити" под десятым номером, форвард выбрал 19-й.

Ранее стало известно, что в этом сезоне под 10-м номером будет выступать нападающий Ансу Фати. Ранее в "Барселоне" под 10-м номером выступали Диего Марадона, Христо Стоичков, а также легендарные бразильцы Роналдиньо, Ривалдо и Ромарио.
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