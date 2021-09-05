"Они предложили мне, но я не принял предложение из уважения к Месси", — сказал Агуэро во время прямой трансляции на Twitch со стримером Ибаем Льяносом.





Несмотря на то, пишет Football.by, что Серхио выступал за "Манчестер Сити" под десятым номером, форвард выбрал 19-й.





Ранее стало известно, что в этом сезоне под 10-м номером будет выступать нападающий Ансу Фати. Ранее в "Барселоне" под 10-м номером выступали Диего Марадона, Христо Стоичков, а также легендарные бразильцы Роналдиньо, Ривалдо и Ромарио.







