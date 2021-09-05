Марина Бокая о выступлениях мужа: пока ребенок спал, я тихонечко в телефоне включала, смотрела трансляцию
Жена пятикратного паралимпийского чемпиона Токио Игоря Бокого Марина рассказала, как следила за выступлениями мужа.
Пока были соревнования, приходилось не спать, потому что в четыре утра первый полуфинал. Пока ребенок спал, я тихонечко в телефоне включала, смотрела трансляцию. Друзья, конечно, тоже интересовались, постоянно спрашивали, во сколько финал, тоже смотрели потом, после того, как он проплывал дистанцию свою. Они мне звонили, писали, поздравляли, — слова передает СТВ, пишет Прессбол
16:26 05/09/2021
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