+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Марина Бокая о выступлениях мужа: пока ребенок спал, я тихонечко в телефоне включала, смотрела трансляцию

Жена пятикратного паралимпийского чемпиона Токио Игоря Бокого Марина рассказала, как следила за выступлениями мужа.


Пока были соревнования, приходилось не спать, потому что в четыре утра первый полуфинал. Пока ребенок спал, я тихонечко в телефоне включала, смотрела трансляцию. Друзья, конечно, тоже интересовались, постоянно спрашивали, во сколько финал, тоже смотрели потом, после того, как он проплывал дистанцию свою. Они мне звонили, писали, поздравляли, — слова передает СТВ, пишет Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]