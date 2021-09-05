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Нурмагомедов сравнил Роналду с Месси

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Криштиану Роналду гораздо круче Лионеля Месси.

Фото: Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с нападающим ПСЖ Лионелем Месси. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на Sport24.

По мнению спортсмена, португалец гораздо круче аргентинца. Он отметил, что футболисты примерно равны по игровым характеристикам, но Роналду мощнее оппонента по харизме.

При этом Нурмагомедов затруднился сделать выбор между Роналду и бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдо. Он отметил, что португалец 17 лет выступает на высочайшем уровне, а экс-нападающий «Реала» и «Интера» находился на пике только 8-9 лет.

Ранее Нурмагомедов назвал причину перехода Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Он заявил, что португальцу стало скучно в чемпионате Италии.
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