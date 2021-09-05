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Умер футболист "Ювентуса"

"Ювентус" переживает эту трагедию вместе с семьей Брайана", - отмечается в публикации.




В 2015 году у игрока обнаружили рак. Француз Поль Погба, выступавший в то время за "Ювентус", посвятил Додьену гол в матче против "Торино". Кроме того, под игровую майку он надел футболку с надписью "Брайан, мы с тобой". В 2019 году Додьен победил онкологию и вернулся в футбол, а Погба вручил ему майку в качестве подарка.

Погба заявил, пишет ru.oxu.az, что информация о смерти Додьена стала самой печальной новостью».

"Мои мысли и молитвы - со всеми твоими близкими. Терять любимого человека всегда нелегко, но я никогда не забуду тебя", - написал он в своем Instagram.
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