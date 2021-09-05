Мы строго придерживаемся своей концепции — даем возможность воспитанникам нашей школы пробовать себя на высоком уровне в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов. Также в грядущем сезоне сделаем профессиональной женскую резервную команду, которая была организована совместно с БГУ, причем полностью за счет нашего клуба. Считаем, что система преемственности, воспитания и привлечения в основную команду талантливых собственных воспитанников, которая успешно работает в мужском подразделении, обязательно даст плоды и в женской команде.



