Флагман белорусского баскетбола последний год носит название "Цмокі-Мінск", боссы в поисках нового
Председатель минских "Цмокаў" Юрий Шакола на презентации команд сезона-2021/22 среди прочего отметил, что после этого года клуб будет носить иное название, которое пока не определено.
Мы строго придерживаемся своей концепции — даем возможность воспитанникам нашей школы пробовать себя на высоком уровне в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов. Также в грядущем сезоне сделаем профессиональной женскую резервную команду, которая была организована совместно с БГУ, причем полностью за счет нашего клуба. Считаем, что система преемственности, воспитания и привлечения в основную команду талантливых собственных воспитанников, которая успешно работает в мужском подразделении, обязательно даст плоды и в женской команде.
Хоту отметить, что название "Цмокi-Мiнск" существует последний сезон. Она просуществовала девять лет, но это уже история — интересная, богатая. Однако жизнь не стоит на месте. Будем искать новые формы. Возможно, это будет коммерческий проект, пишет Прессбол.
12:04 05/09/2021
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