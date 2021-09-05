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Наоми Осака приостановила карьеру после вылета с US Open

Свое решение 23-летняя японская спортсменка объяснила непростым эмоциональным состоянием.


Японская теннисистка Наоми Осака (№3 в рейтинге WTA) Наоми Осака заявила о намерении взять паузу в карьере, сообщает ESPN.

В субботу Осака потерпела поражение в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) представительнице Канады Лейле Фернандес (73) - 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.
"В последнее время, когда я выигрываю, я не чувствую себя счастливой. Я больше испытываю облегчение. А когда я проигрываю, мне очень грустно. Не думаю, что это нормально", - сказала Осака.

"Я нахожусь в том моменте, когда я пытаюсь понять, что я хочу делать, и, честно говоря, я не знаю, когда сыграю свой следующий теннисный матч. Я собираюсь сделать паузу на некоторое время", - добавил 23-летняя японская теннисистка.
Японка в мае снялась с "Ролан Гаррос" и рассказала, что после завоевания первого в карьере титула на турнире Большого шлема в 2018 году на US Open она страдает от длительных приступов депрессии и возьмет небольшую паузу в карьере. Осака не играла до летней Олимпиады в Токио, где выбыла в третьем раунде.

Осака стала чемпионкой US Open в прошлом году.
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