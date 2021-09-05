



Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.





Он отметил, что пловец Игорь Бокий, ставший пятикратным триумфатором токийской Паралимпиады, мог взять еще одну медаль. Из-за положительного теста на коронавирус не смог выйти на старт Максим Вашкевич, а также Григорий Зудилов, который являлся реальным претендентом на награды. Очень рассчитывали, что на пьедестал поднимутся Владимир Изотов и Егор Щелканов, но в своих финальных заплывах они оказались на четвертой позиции, что очень обидно. Олег Шепель считает, что вполне готов был к борьбе за награды метатель булавы Владислав Гриб, а также пловчиха Анастасия Зудилова, однако спорт есть спорт и их соперники оказались успешнее. То же самое касается и фехтовальщиков, которые по разным причинам не сумели добыть награды в японской столице.





"Короче говоря, мы рассчитывали на десяток медалей, а получилось семь, но все равно команда в условиях пандемии и при других объективных причинах выступила вполне достойно", - сказал председатель Паралимпийского комитета. Он также подчеркнул, что среди 19 белорусских участников состязаний в японской столице было семь молодых атлетов, которые дебютировали на Паралимпийских играх. Двое из них стали призерами - это 20-летний Егор Щелканов и 19-летняя Елизавета Петренко, которая стала бронзовым призером в состязаниях по метанию копья.





В связи с этим Олег Шепель выразил особую благодарность Президентскому спортивному клубу, без помощи которого молодые паралимпийцы не могли бы прогрессировать и показывать высокие результаты. Стипендиатами Президентского спортклуба являются не только атлеты, но и тренеры наших паралимпийцев. "Благодаря такой поддержке можно надеяться на то, что белорусские паралимпийцы будут прибавлять и в Париже-2024 снова порадуют болельщиков хорошими результатами и медалями", - уверен Олег Шепель. Он также сообщил, что на зимние Паралимпийские игры, которые пройдут в марте 2022 года в Пекине, отправятся не менее четырех представителей Беларуси, которые выступят в биатлоне и лыжных гонках.





За все время участия в Паралимпийских играх белорусы завоевали 117 (105 - на летних и 12 - на зимних) медалей, среди которых 49 золотых (41 и 8).





Паралимпиада в Токио завершится завтра. Победителем командного медального зачета досрочно стала команда Китая, у которой перед заключительным соревновательным днем 200 наград (93, 57, 50), на второй позиции Великобритания - 122 (41, 38, 43), третье место занимают россияне - 117 (36, 32, 49). Беларусь на 25 позиции - 7 (5, 1, 1).





Источник: http://gp.by

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