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Бывший футболист «Ахмата» рассказал о «чемоданах денег от Кадырова»

Бывший футболист «Ахмата» Боков: Кадыров привозил чемодан денег — мотивировал нас.


Бывший футболист «Ахмата» Максим Боков в эфире подкаста «Лицо попроще» рассказал о том, пишет Лента.Ру, как глава Чечни Рамзан Кадыров мотивировал игроков.

«С Кадыровым мы пересекались, он общался с нами, привозил чемодан денег — мотивировал нас. Говорил, если проиграете — вот это не получите. Он приезжал перед важными играми», — вспомнил Боков. По его мнению, это помогло игрокам команды одержать несколько важных побед.

Боков выступал за «Ахмат», на тот момент называвшийся «Тереком», с 2003-го по 2005-й. В составе команды он стал обладателем Кубка России. На данный момент 48-летний специалист работает в структуре московского ЦСКА.

В декабре прошлого года бывший полузащитник «Ахмата» Артем Воронкин рассказал о щедрости Кадырова. По словам футболиста, после выхода команды в Российскую премьер-лигу игрокам выдавали премии в виде автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Тем, кто отказывался от машин, доставалось по сто тысяч долларов наличными.
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