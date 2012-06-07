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Паралимпиада-2020. У Беларуси худший результат в истории

Сборная Китая победила в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио. Беларусь заняла 27-е место, это худший результат в истории.


Итоговая таблица медального зачета Паралимпийских игр-2020 выглядит так: 


Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 96-60-51 (207)

2. Великобритания – 41-38-45 (124)

3. США – 37-36-31 (104)

4. Россия – 36-33-49 (118)

5. Нидерланды – 25-17-17 (59)

6. Украина – 24-47-27 (98)

7. Бразилия – 22-20-30 (72)

8. Австралия – 21-29-30 (80)

9. Италия – 14-29-26 (69)

10. Азербайджан – 14-1-4 (19)

17. Польша – 7-6-12 (25)

...

27. Беларусь – 5-1-1 (7)
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