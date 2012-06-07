Паралимпиада-2020. У Беларуси худший результат в истории
Сборная Китая победила в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио. Беларусь заняла 27-е место, это худший результат в истории.
Итоговая таблица медального зачета Паралимпийских игр-2020 выглядит так:
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай – 96-60-51 (207)
2. Великобритания – 41-38-45 (124)
3. США – 37-36-31 (104)
4. Россия – 36-33-49 (118)
5. Нидерланды – 25-17-17 (59)
6. Украина – 24-47-27 (98)
7. Бразилия – 22-20-30 (72)
8. Австралия – 21-29-30 (80)
9. Италия – 14-29-26 (69)
10. Азербайджан – 14-1-4 (19)
17. Польша – 7-6-12 (25)
...
27. Беларусь – 5-1-1 (7)
10:22 05/09/2021
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