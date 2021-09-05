Виталий Жуковский: больных еще много









Сыграли спарринг, поскольку недельный цикл нужно поддерживать — это норма. Плюс многие ребята после болезней: хотелось, чтобы они получили практику. А еще у нас достаточно перспективной молодежи, которая должна находиться в тонусе, развиваться — и соответствовать уровню БАТЭ. Сегодня получилось хорошо, а психология приходит со временем. Майка БАТЭ все-таки давит на молодых. Когда они выходят на поле "Борисов-Арены", то у нас с этим начинаются серьезные проблемы, хотя парни могут играть намного сильнее. Нужно, чтобы они проявляли себя так, как в сегодняшнем матче. А в ошибках нет ничего страшного. Просто после них нужно продолжать делать то, что умеешь — и не уходить в себя. Это и объясняем молодым ребятам. В целом же спарринг понравился заряженностью команды: видно, уже соскучились по голам и победам. Так что мы хорошо поработали.





Какова кадровая обстановка в команде накануне очень важного отрезка чемпионата?





Больных еще много, однако БАТЭ весьма тщательно относится к здоровью футболистов: результат важен, но это важнее. Мы постоянно делаем ПЦР-тесты. Или, например, есть такие моменты, что болеет вся семья, а футболист нет, но в подобной ситуации не можем допустить его к работе с командой. Это исключено. Повторюсь, забота о здоровье крайне важна, пишет Прессбол.



























