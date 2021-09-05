+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Виталий Жуковский: больных еще много

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский рассказал своему сайту, как в команде обстоят дела со здоровьем и инфицированными коронавирусами.



Сыграли спарринг, поскольку недельный цикл нужно поддерживать — это норма. Плюс многие ребята после болезней: хотелось, чтобы они получили практику. А еще у нас достаточно перспективной молодежи, которая должна находиться в тонусе, развиваться — и соответствовать уровню БАТЭ. Сегодня получилось хорошо, а психология приходит со временем. Майка БАТЭ все-таки давит на молодых. Когда они выходят на поле "Борисов-Арены", то у нас с этим начинаются серьезные проблемы, хотя парни могут играть намного сильнее. Нужно, чтобы они проявляли себя так, как в сегодняшнем матче. А в ошибках нет ничего страшного. Просто после них нужно продолжать делать то, что умеешь — и не уходить в себя. Это и объясняем молодым ребятам. В целом же спарринг понравился заряженностью команды: видно, уже соскучились по голам и победам. Так что мы хорошо поработали.

Какова кадровая обстановка в команде накануне очень важного отрезка чемпионата?

Больных еще много, однако БАТЭ весьма тщательно относится к здоровью футболистов: результат важен, но это важнее. Мы постоянно делаем ПЦР-тесты. Или, например, есть такие моменты, что болеет вся семья, а футболист нет, но в подобной ситуации не можем допустить его к работе с командой. Это исключено. Повторюсь, забота о здоровье крайне важна, пишет Прессбол.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]