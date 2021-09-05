







Как передает Report, мероприятие началось с парада 9 команд стран-участниц.





Первой на сцену вышла сборная Азербайджана. Знаменосцем команды является Хасрат Джафаров - чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров. Спортсмен уже успел выступить на Играх и принести стране золото.





Затем началась, пишет Ru.oxu.az, официальная часть мероприятия. Было заслушано обращение президента России Владимира Путина, после чего гостей поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.





Отметим, что I Игры стран СНГ будут проводиться до 11 сентября.







