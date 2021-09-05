Состоялась церемония открытия I Игр стран СНГ
В российском городе Казань состоялась церемония открытия I Игр стран СНГ.
Как передает Report, мероприятие началось с парада 9 команд стран-участниц.
Первой на сцену вышла сборная Азербайджана. Знаменосцем команды является Хасрат Джафаров - чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров. Спортсмен уже успел выступить на Играх и принести стране золото.
Затем началась, пишет Ru.oxu.az, официальная часть мероприятия. Было заслушано обращение президента России Владимира Путина, после чего гостей поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Отметим, что I Игры стран СНГ будут проводиться до 11 сентября.
09:41 05/09/2021
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