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Почему Лукашенко не уволил министра спорта и старшего сына

За громкий провал никто из руководителей спортивной сферы не ответил.

Почему Лукашенко не уволил министра спорта и старшего сына
В верхнем ряду слева направо: министр спорта Сергей Ковальчук, курирующий спортивную сферу вице-премьер Игорь Петришенко, президент НОК Виктор Лукашенко
На прошедшей Олимпиаде в Токио Беларусь завоевала 7 медалей, что стало худшим показателем за все время ее участия в летних Играх. В иные времена спортивных руководителей за такое ждали бы увольнения: вряд ли бы Лукашенко ограничился только публичным разносом.

Так после невысоких результатов сборной на Олимпиаде-2012 в Лондоне правитель отправил в отставку министра спорта Олега Качана и помощника президента по вопросам физической культуры Игоря Заичкова.

Но на этот раз при заметно худшем результате реакция Лукашенко была куда более мягкой.

Правитель сконцентрировал свою критику на «зажравшихся» спортсменах, а не на министре спорта и президенте Национального олимпийского комитета. Хотя те по логике должны были бы понести ответственность.

Сергей Ковальчук, бывший сотрудник Службы безопасности президента, работает министром больше трех лет. Старший сын правителя Виктор Лукашенко фактически руководит НОК почти два года.

Но на недавней встрече с президентом НОК Лукашенко критиковать его не стал. А министр спорта в интервью ОНТ всю вину свалил на спортсменов и тренеров.

Почему правитель не стал увольнять ответственных? Опорами своей власти внутри страны он видит силовиков и чиновников, а не народ как прежде.

А значит силовики должны быть освобождены от ответственности за нарушения закона, а чиновники – за провалы в работе. Не дай бог для Лукашенко если кто-то из них на него обидится.
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