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Португальский нападающий Криштиану Роналду сможет начать тренировки в новом клубе не раньше среды следующей недели, сообщает Sputnik со ссылкой на РИА Новости.





Власти Великобритании не пошли на встречу футболисту и его новому клубу и отказались сделать для него исключение в отмене карантина, которое "Манчестер Юнайтед" просил для португальца как для выдающегося спортсмена.





Роналду, как любой человек, прибывающий из Португалии, теперь вынужден провести пять дней на карантине. Однако болельщики не теряют надежды увидеть его на поле 11 сентября, когда "МЮ" примет "Ньюкасл".





О переходе 36-летнего Роналду в "МЮ" стало известно на минувшей неделе. Португалец подписал двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. И в тот же момент стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.





Что интересно, за "МЮ" Роналду уже выступал с с 2003 по 2009 год. Он провел 292 матча, в которых забил 118 голов. Тогда он играл в клубе под седьмым номером и сохранил его по возвращении в "Юнайтед".







