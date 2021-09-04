Три его индивидуальные победы стали также мировыми рекордами для спортсменов с ограниченными физическими возможностями.









Чжэн Тао в раннем детстве лишился обеих рук в результате удара током.

Хитом в соцесетях стало видеообращение к двухлетней дочери, которое он записал в понедельник сразу после победы в заплыве на спине: "Доченька, взгляни на меня - я могу плавать так быстро, хотя у меня нет рук!"





Золотая медаль в заплыве 50 метров вольным стилем, выигранная Чжэн Тао в среду, вызвала особенный восторг в китайских соцсетях, поскольку была 500-й за все время участия КНР в летних Паралимпиадах, начиная с Игр 1984 года в Нью-Йорке. Пользователи восхищаются мускулистым торсом пловца и называют его "источником вдохновения и гордости".





"Я отдал все силы, потому что это было мое последнее выступление на Паралимпиаде-2020. Это один из лучших заплывов в моей жизни!"- сказал он журналистам после соревнований.





Чжэн Тао живет в провинции Юньнань. Он начал тренироваться в 13 лет и ежедневно проплывает по 10 километров. На международных соревнованиях "безрукий пловец" впервые выступил в Нидерландах в 2009 году.

Он участвовал в Паралимпиадах в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), завоевав по одному "золоту" в дисциплине 100 метров на спине. В общей сложности ему принадлежат девять паралимпийских наград, пишет Русская служба Би-би-си



