Дулуб приступил к работе с "Львовом", хоть пока не подписал контракт
Белорусский специалист Олег Дулуб был представлен команде в качестве главного тренера "Львова".
В пятницу, 3 сентября, он провел первую тренировку с командой, пишет football.by
Ожидается, что Дулуб узаконит свои отношения с "горожанами" на этой неделе, но это не мешает ему уже сейчас руководить тренировочным процессом.
По имеющейся информации, в тренировочном лагере львовян отсутствует только защитник Энес Mахмутович, находящийся сейчас в расположении сборной Люксембурга.
Напомним, что после шестого тура "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав два очка.
14:06 04/09/2021
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