В пятницу, 3 сентября, он провел первую тренировку с командой, пише т football.by

Ожидается, что Дулуб узаконит свои отношения с "горожанами" на этой неделе, но это не мешает ему уже сейчас руководить тренировочным процессом.

По имеющейся информации, в тренировочном лагере львовян отсутствует только защитник Энес Mахмутович, находящийся сейчас в расположении сборной Люксембурга.

Напомним, что после шестого тура "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав два очка.



