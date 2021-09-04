



"Сказал игрокам, что все впереди. Не нужно расстраиваться - играть дальше, необходимо победить Францию. Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного - у нас еще есть матч.





Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все", - цитирует Петраков ua.tribuna.com.





Поединок между Украиной и Францией пройдет 4 сентября.



