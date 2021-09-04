И.о. тренера сборной Украины: "Они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет"
И.о. тренера сборной Украины Александр Петраков дал комментарии в преддверии матча с Францией в отборочном турнире ЧМ-2022.
"Сказал игрокам, что все впереди. Не нужно расстраиваться - играть дальше, необходимо победить Францию. Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного - у нас еще есть матч.
Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все", - цитирует Петраков ua.tribuna.com.
Поединок между Украиной и Францией пройдет 4 сентября.
13:48 04/09/2021
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