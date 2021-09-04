Напомним, что за первую часть лета уехали за "кордон" пять футболистов — Зинович, Шикавка, Позняк, Ращеня и Пушняков. А вернулись на родину четверо — Бородин, Вакулич, Гомелько и Громыко.





А сейчас эта пропорция стала еще более показательной. За рубеж отправилось вдвое больше, чем возвратилось на родину. То есть наблюдается явная тенденция: компания наших футболистов на чужбине становится все шире.





УЕХАЛИ ЗА ГРАНИЦУ





Павел Забелин (Шахтер — Андижан, Узбекистан, Д1), Василий Совпель (Энергетик-БГУ — Андижан, Узбекистан, Д1), Алексей Гаврилович (Неман — Чайка, Россия, Д3), Владимир Хващинский (Динамо Мн — Каспий, Казахстан, Д1), Игорь Зенькович (Минск — Актобе, Казахстан, Д1), Денис Садовский (Энергетик-БГУ — Томь, Россия, Д2)





Football.by посвящал отдельный материал тому, как наши полузащитники Павел Забелин и Василий Совпель отправились спасать от вылета из элиты узбекский "Андижан" (из "Энергетика"-БГУ к недавнему тренеру "Спутника" Виктору Кумыкову перебрался еще и Владислав Васильев).





И надо сказать, что пока проку от этого сотрудничества для аутсайдера чемпионата Узбекистана немного. "Андижан" по-прежнему замыкает таблицу. Вслед за ничьими 1:1 с одним из конкурентов — "Тураном" нашего Космынина, а также с "Кызылкумом" последовали поражения от "Сухрона" (а ведь его можно было обогнать по очкам!) и знаменитого "Бунедкора", где когда-то играл сам Ривалдо.





Наравне с Совпелем из "Энергетика" впервые отправился за границу и вратарь Денис Садовский. Его "Томь" нынче — середняк ФНЛ (Д2). С командой, где выступало больше десятка известных белорусов (от Ясковича до Филипенко), летом произошла любопытная история. Как ни старался их тогдашний рулевой — лучший бомбардир всея России Александр Кержаков, сибирякам по итогам минувшего сезона надлежало покинуть ФНЛ. Но они остались там вопреки спортивному принципу — вместо "Чайки", изгнанной из числа участников турнира за причастность к "договорнякам". Со времени подписания контракта с Садовским "Томь" потеряла минимум очков — две победы и ничья с "Ротором". Жаль только, что наш вратарь отношения к этому не имеет.





А вот та самая история с "Чайкой" привела к летнему оттоку игроков из команды экс-наставника "Шахтера" Сергея Ташуева. Это коснулось и наших опорников — Никиты Капленко и Бородина. Казалось, их примеру последует и Алексей Гаврилович. Но нет: он ключевой защитник "Чайки", которая спорит с "Анжи" за звание победителя группы 1 ФНЛ-2 (Д3). А еще удар белоруса принес недавно команде из села Песчанокопское, что близ Ростова, кубковую победу 1:0 над московским "Торпедо".





Наконец, два наших форварда летом сменили Минск на Казахстан. Для Игоря Зеньковича эта страна — второй дом. Он и ее гражданство имеет, и выступает там вот уже десятый сезон подряд! Сейчас Зенькович снова игрок "Актобе", с которым примерял серебро-2014 и был середняком чемпионата-2017. Это, напомним, команда, которую еще весной возглавлял Алексей Бага, а с тех пор там играетиис экс-хавбек БАТЭ Мукам. Да, был еще Дубаич, но летом он покинул "Актобе".





А у Владимира Хващинского все наоборот: это у него первая отправка за рубеж. Форварда до конца нынешнего сезона минское "Динамо" одолжило "Каспию" — одному из середняков тамошней премьер-лиги. Среди его одноклубников — наш защитник Алексей Залеский. С помощью обоих белорусов команда из Актау стала победителем группы "D" Кубка страны, а первый четвертьфинальный матч с "Астаной" завершила вничью 3:3.





Также напомним, что наравне с Сенкевичем "Сморгонь" сменил на Польшу и защитник Арсений Бондаренко.





ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ





Сергей Баланович (Акрон, Россия, Д2 — Слуцк), Роман Волков (Сфынтул Георге, Молдова, Д1 — Нафтан, Д2), Дмитрий Герман (Тамбов, Россия, Д1 — Волна, Д2)





Все три этих игрока возвратились действительно к родным пенатам. Дмитрий Герман родом из Березы — и теперь выступает на Брестчине. Сергей Баланович за три предыдущих года собрал полный комплект медалей нашего чемпионата с "Шахтером", а сейчас он футболист соседнего "Слуцка". Ну а для Романа Волкова Новополоцк так и вовсе родной город, и это уже третий его союз с "Нафтаном".





Нападающий впервые отправился на легионерские хлеба полтора года назад — заключил контракт с молдавским "Сфынтул Георге". И сделать это стоило уже хотя бы для того, чтобы успешно провести сезон-2020/21, растянувшийся так из-за коронавируса. Волков с 12 мячами стал четвертым бомбардиром чемпионата, а минувшей весной выиграл Кубок Молдовы. Причем команда из села Суручены оспаривала трофей с "Шерифом", который всего через три месяца после этого добрался до группового раунда Лиги чемпионов.





Но главное - ни Волков, ни его "Сфынтул Георге" ни разу не были участниками еврокубков, а здесь посчастливилось выступить на этом фронте два года подряд. Дебютная попытка вышла боком нашему "Шахтеру", которому летом 2020-го пришлось с ходу покинуть Лигу Европы. И вот ведь какая ирония судьбы! Да что там — это сюжет для отличного футбольного триллера!





Тогда, как все мы помним, овертайм завершился со счетом 0:0, а пенальти лучше пробили южане. Но самое любопытное даже не то, что по аналогичному сценарию прошел затем и тот самый финал Кубка с "Шерифом". И не то, что менее чем за год "святыми" таким способом оказались повержены две разные команды Юрия Вернидуба. А то, что не случись того фиаско горняков, и тренера не уволили бы тогда из Солигорска — и не было бы сейчас у "Шерифа" всего этого счастья. Так что Вернидуб, как ни удивительно, должен быть премного благодарен Волкову за один из реализованных пенальти на "Строителе". Вот ведь как бывает.





Ну а нынешним летом нападающий тоже бил с точки без промаха на еврокубковой арене. Так для него стали результативными оба матча Лиги конференций с албанским "Партизани". Но команде это не шибко помогло — 2:5 и 2:3. И Волков после вылета из еврокубков по взаимной договоренности покинул "Сфынтул Георге". Сейчас его мячи помогают набирать очки "Нафтану" — это и ничья с "Шахтером" из Петрикова, и виктория над "Локо". А голевая серия Волкова достигла уже четырех матчей.





У Германа все получилось на чужбине иначе. Его весеннее выступление за рубежом оказалось омрачено злоключениями как личными, так и командными. Здесь и вылет "Тамбова" со свистом из премьер-лиги России, и якобы причастность самого игрока к "договорнякам" аутсайдера. Дорога после этого ему была одна — домой. Полузащитник заключил контракт с "Волной" (как и "Нафтан" у Волкова — тоже команда первой лиги). И тут же помог полешукам взять верх над "Крумкачамi", от которых "Волна" теперь отстает всего на два очка.

А Баланович пополнил ряды "Слуцка". С благой, но непростой миссией — помочь "сахарным" избежать вылета из элиты. К решению этой задачи команду заметно приблизила свежая победа над "Славией". Правда, экс-игрок сборной Беларуси тот матч пропускал из-за травмы. Зато чуть раньше приложил ногу к гостевой виктории над "Торпедо"-БелАЗом. А на родину этим летом Баланович вернулся из Тольятти. С тамошним "Акроном" приключилась такая же история, как и с "Томью" Садовского. Команда весной вроде как должна была покинуть ФНЛ, но этого не случилось из-за краха "Тамбова" с Германом. Это Россия, детка.



