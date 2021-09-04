"ПСЖ" готов сделать Киллиана Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом мира
Форвард "ПСЖ" Киллиан Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым игроком мира.
Парижане планируют предложить футболисту очень выгодное в финансовом плане соглашение, сообщает Diario.
Если форвард подпишет соглашение, то будет зарабатывать в Париже 50 миллионов евро за сезон.
В летнее трансферное окно Киллиана хотел подписать мадридский "Реал", пишет pressball.by. "Королевский" клуб был готов заплатить за игрока 220 миллионов евро, однако "ПСЖ" не отпустил форварда. Контракт француза с парижанами истекает в 2022 году.
12:21 04/09/2021
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