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"ПСЖ" готов сделать Киллиана Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом мира

Форвард "ПСЖ" Киллиан Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым игроком мира.

Парижане планируют предложить футболисту очень выгодное в финансовом плане соглашение, сообщает Diario.

Если форвард подпишет соглашение, то будет зарабатывать в Париже 50 миллионов евро за сезон.

В летнее трансферное окно Киллиана хотел подписать мадридский "Реал", пишет pressball.by. "Королевский" клуб был готов заплатить за игрока 220 миллионов евро, однако "ПСЖ" не отпустил форварда. Контракт француза с парижанами истекает в 2022 году.
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