Парижане планируют предложить футболисту очень выгодное в финансовом плане соглашение, сообщает Diario.





Если форвард подпишет соглашение, то будет зарабатывать в Париже 50 миллионов евро за сезон.





В летнее трансферное окно Киллиана хотел подписать мадридский "Реал", пишет pressball.by. "Королевский" клуб был готов заплатить за игрока 220 миллионов евро, однако "ПСЖ" не отпустил форварда. Контракт француза с парижанами истекает в 2022 году.



