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Более 220 белорусских спортсменов выступят на Играх стран СНГ в Казани. Соревнования уже стартовали

Более 220 белорусских спортсменов отправились в Казань на Игры стран СНГ.

Белорусы выступят в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, дзюдо, карате, настольном теннисе, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, таиландском боксе и танцевальном спорте, пишет pressball.by
Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 сентября. Уже стартовали предварительные соревнования по боксу (медали в этом виде будут разыграны 5 сентября) и греко-римской борьбе (награды разыграют 3 и 4 сентября).

Первоначально соревнования должны были пройти в столице Татарстана с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год. В соревнованиях выступят спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр стран СНГ включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград в бадминтоне, баскетболе (3х3), боксе, борьбе на поясах, дзюдо, каратэ, корэш, настольном теннисе, стрельбе пулевой, самбо, спортивной борьбе, стендовой стрельбе, тайском боксе, танцевальном спорте и художественной гимнастике, сообщает пресс-служба НОК.
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