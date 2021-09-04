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Соболенко вышла в 1/8 финала US Open

Сильнейшая белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису.

Соболенко вышла в 1/8 финала US Open
В третьем круге второй ракетке мира противостояла американка Даниэль Коллинз, занимающая 29 место в мировом рейтинге.

Белоруска не испытала проблем в этом матче, легко переиграв представительницу США в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.


Соболенко - единственная из белорусских теннисисток, кто продолжает борьбу за трофей на US Open, пишет interfax.by

Виктория Азаренко (19 WTA) не смогла преодолеть третий круг турнира, уступив 10 ракетке мира испанке Гарбинье Мугурусе 4:6, 6:3, 2:6.

Александра Саснович (90 WTA) выбыла в первом круге, проиграв Елене Рыбакиной из Казахстана (20 WTA) 2:6, 3:6.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Соболенко 5 сентября сыграет против 16 ракетки мира Элисе Мертенс из Бельгии.

В мужском одиночном разряде из белорусов продолжает борьбу только Илья Ивашко (53 ATP), последовательно обыгравший американца Тенниса Сандгрена (93 ATP) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 и канадца Вашека Поспишила (58 ATP) - 6:3, 6:4, 6:4.
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