Лукашенко футболисту из Кот-д’Ивуара: «Не волнуйся, диктатуры у нас тут нет, как некоторые пугали вас, особенно футболистов»
Александр Григорьевич открыл обновленный после ремонта столичный стадион «Динамо-Юни».
После официальной части он пообщался с футболистами из футбольной школы «Динамо».
Внимание Александра Григорьевича привлек темнокожий парень — уроженец Кот-д’Ивуара. Лукашенко, обращаясь к нему произнес вот такой монолог:
— Ты молодец! Не волнуйся, диктатуры у нас тут нет, как некоторые пугали вас, особенно футболистов. Ты ж видишь, какая диктатура, играть в футбол никто не хочет, — сказал Лукашенко.
После этого Лукашенко высказал мысль о том, что при подборе игроков, ставку нужно делать на «своих ребят». И посетовал, что до Кот-д’Ивуара Беларуси в футбольном плане еще далеко. Сборная этой страны была участником Чемпионата мира, в отличие от белорусов.
Фото: скриншот видео телеграм-канала Пул Первого.
09:29 04/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение