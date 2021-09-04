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Лукашенко футболисту из Кот-д’Ивуара: «Не волнуйся, диктатуры у нас тут нет, как некоторые пугали вас, особенно футболистов»

Александр Григорьевич открыл обновленный после ремонта столичный стадион «Динамо-Юни».

 После официальной части он пообщался с футболистами из футбольной школы «Динамо».
 
Внимание Александра Григорьевича привлек темнокожий парень — уроженец  Кот-д’Ивуара. Лукашенко, обращаясь к нему произнес вот такой монолог:

— Ты молодец! Не волнуйся, диктатуры у нас тут нет, как некоторые пугали вас, особенно футболистов. Ты ж видишь, какая диктатура, играть в футбол никто не хочет, — сказал Лукашенко.
 
После этого Лукашенко высказал мысль о том, что при подборе игроков, ставку нужно делать на «своих ребят». И посетовал, что до Кот-д’Ивуара Беларуси в футбольном плане еще далеко. Сборная этой страны была участником Чемпионата мира, в отличие от белорусов.
 
Фото: скриншот видео телеграм-канала Пул Первого.
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