После официальной части он пообщался с футболистами из футбольной школы «Динамо».

Внимание Александра Григорьевича привлек темнокожий парень — уроженец Кот-д’Ивуара. Лукашенко, обращаясь к нему произнес вот такой монолог:





— Ты молодец! Не волнуйся, диктатуры у нас тут нет, как некоторые пугали вас, особенно футболистов. Ты ж видишь, какая диктатура, играть в футбол никто не хочет, — сказал Лукашенко.

После этого Лукашенко высказал мысль о том, что при подборе игроков, ставку нужно делать на «своих ребят». И посетовал, что до Кот-д’Ивуара Беларуси в футбольном плане еще далеко. Сборная этой страны была участником Чемпионата мира, в отличие от белорусов.

Фото: скриншот видео телеграм-канала Пул Первого.



