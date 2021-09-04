Призовой фонд матч за звание чемпиона мира по шахматам составит 2 млн евро
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что призовой фонд матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим составит 2 млн евро.
Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.
"Призовой фонд матча за шахматную корону составит 2 млн евро, давно такого не было. Последний раз такой был еще в каспаровские времена. Особенно если в пересчете на сегодняшний день. Чуть больше половины получает победитель и чуть меньше — проигравший, 60 на 40 примерно", — цитирует Дворковича ТАСС.
09:18 04/09/2021
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