«Участие в гонке и противодействие коронавирусу потребовало бы огромного количества энергии», - сказал он репортерам в Токио в пятницу.





72-летний Суга, занявший пост после того, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре прошлого года из-за плохого состояния здоровья, увидел, что его рейтинг поддержки упал ниже 30%, поскольку страна борется с самой тяжелой волной заражения COVID-19 в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в этом году.





«Сегодня на исполнительном заседании президент (партии) Суга сказал, что хочет сосредоточить свои усилия на мерах по борьбе с коронавирусом и не будет участвовать в выборах руководства», - заявил журналистам генеральный секретарь ЛДП Тошихиро Никаи после известия об уходе Шуги.





«Честно говоря, я удивлен. Это действительно прискорбно. Он приложил все усилия, но после тщательного обдумывания принял это решение», - добавил он.





Шокирующее заявление сопровождается рекордно низкими рейтингами Суги в отношении того, как его правительство реагирует на пандемию.





Но это решение не было предсказано, поскольку Суга не делал никаких намеков на свои планы уйти с поста после всего лишь одного года пребывания у власти и до участия в своих первых всеобщих выборах.





Дайдзю Аоки, главный экономист UBS SUMI Trust Wealth Management по Японии, сказал агентству Reuters, что это заявление стало неожиданностью.





Суга столкнулся с интенсивной критикой внутри страны после того, как решил продолжить проведение Олимпийских игр в Токио, несмотря на продолжающуюся чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за пандемии.





В преддверии встречи ЛДП и выборов руководства 29 сентября многие молодые законодатели, получившие недовольство общественности из-за того, как администрация справилась с кризисом в области здравоохранения, выразили потерю веры в руководство и намекнули на проблемы, с которыми сталкивается руководство, п ишет centralasia.media

Когда Суга стал премьер-министром в прошлом году, аналитики надеялись, что его инсайдерское знание сложностей японской бюрократии и умелое заключение политических сделок, полученное в результате его долгого пребывания на посту правой руки Абэ, поможет в решении серьезных проблем, с которыми столкнулась страна.





Однако по мере того, как ситуация с пандемией в стране ухудшалась, общественность недовольна Сугой, поскольку он также бросил вызов сопротивлению большинства отказаться от проведения летних Олимпийских игр, которые уже были отложены на год.





До того, как стать премьер-министром, Суга вёл себя относительно сдержанно, и Абэ его затмил.





Он стал более известен публике только тогда, когда он был тем, кто обнародовал имя новой имперской эры, Рейва, праздничный момент, который ознаменовал восхождение нового императора и стал вирусным, заработав ему прозвище «Дядя Рейва».





За кулисами коллеги и аналитики говорят, что Суга сыграл важную роль в переносе элементов принятия решений от разросшейся бюрократии Японии в кабинет премьер-министра и в обуздании фракционного соперничества внутри ЛДП.





Однако, будучи премьер-министром, он был отягощен критикой пандемии, которая также повлияла на усилия по оживлению экономики страны.





Сын земляничного фермера и школьного учителя, Суга вырос в сельской местности Акита на севере Японии и после переезда в Токио закончил колледж, работая на фабрике.





Он был избран на свою первую должность в 1987 году в качестве члена муниципального собрания в Иокогаме за пределами Токио и вошел в парламент в 1996 году.



