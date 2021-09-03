Однако начало мероприятия выдалось отнюдь не праздничным. Накануне футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проиграли команде Исландии. Не порадовали и футболисты национальной сборной Беларуси, которые потерпели очередное поражение, на этот раз в поединке с командой Чехии.





"Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев", - отметил правитель, обращаясь к председателю ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимиру Базанову.





Позже Лукашенко еще не раз вернулся к этой теме, в том числе на выступлении во время церемонии и общаясь с ветеранами футбольного клуба "Динамо-Минск". И дело не только в двух неудачных играх. Вопрос о положении дел в отечественном футболе в целом, в развитие которого государство за два десятилетия вложило немалые средства. "Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.











