Лукашенко: "Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо"
3 сентября правитель принял участие в церемонии торжественного открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск", сообщает БЕЛТА.
Однако начало мероприятия выдалось отнюдь не праздничным. Накануне футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проиграли команде Исландии. Не порадовали и футболисты национальной сборной Беларуси, которые потерпели очередное поражение, на этот раз в поединке с командой Чехии.
"Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев", - отметил правитель, обращаясь к председателю ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимиру Базанову.
Позже Лукашенко еще не раз вернулся к этой теме, в том числе на выступлении во время церемонии и общаясь с ветеранами футбольного клуба "Динамо-Минск". И дело не только в двух неудачных играх. Вопрос о положении дел в отечественном футболе в целом, в развитие которого государство за два десятилетия вложило немалые средства. "Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.
20:57 03/09/2021
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