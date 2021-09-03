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Сергей Версоцкий о пролете белорусов мимо Олимпиады: огорчают бравурные тезисы хоккейных боссов

Обозреватель "Прессбола" Сергей Версоцкий, подводя в газетном номере итоги топ-событий августа, наделил поражение сборной Беларуси по хоккею в олимпийской квалификации номинацией "Обочина месяца".

Сергей Версоцкий о пролете белорусов мимо Олимпиады: огорчают бравурные тезисы хоккейных боссов
Фото: hockey.by
Больше всего напрягает не столько сам факт пролета сборной Беларуси мимо Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сколько наметившаяся негативная долгосрочная тенденция. Она была зафиксирована аккурат после матча со словаками: хоккейная национальная команда вот уже 12 лет остается без главного зимнего старта четырехлетия. В последний раз сборная представляла Беларусь на Играх-2010 в Ванкувере. После чего шлагбаум на Олимпиады 2014 и 2018 годов перед ней выставляла команда Словении, а в Пекин-2022 не пустили словаки.

Но что еще больше всего огорчает — это бравурные тезисы хоккейных боссов, явно не соответствующие моменту и итогам проделанной работы. Сезон, по большому счету, "националкой" провален: последнее место в группе на ЧМ-2021, спасение от вылета в первый дивизион только благодаря коронавирусу, сделавшему невозможным ротацию, проигрыш олимпийской квалификации в Братиславе. И что же мы слышим по его горячим следам?

Дмитрий Басков: "Ребята заставили нас поверить в свою игру и в то, что у белорусского хоккея есть будущее".


 Крэйг Вудкрофт: "По-моему, развитие хоккея в стране идет в правильном направлении". Сергей Стась: "Если мы так и дальше будем играть, как со словаками, то будущее у этой команды, безусловно, есть".

А мы, что — куда-то вышли, что-то выиграли, чего-то добились? Это точно работа над ошибками, это точно те выводы, которые сделают белорусский хоккей сильнее?
pressball.by
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