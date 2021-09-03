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Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Футболист побил рекорд по голам за сборную, забив два мяча в матче с Ирландией (2:1) в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022. Теперь у 36-летнего игрока 111 голов за национальную команду.

За это его рекорд был внесен в Книгу Гиннесса, а сам нападающий получил памятный сертификат.


"Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Попробуем добиться еще большего результата!" - написал португалец в Instagram. Его цитирует ru.oxu.az
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