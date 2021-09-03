Футболист побил рекорд по голам за сборную, забив два мяча в матче с Ирландией (2:1) в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022. Теперь у 36-летнего игрока 111 голов за национальную команду.





За это его рекорд был внесен в Книгу Гиннесса, а сам нападающий получил памятный сертификат.









"Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Попробуем добиться еще большего результата!" - написал португалец в Instagram. Его цитирует ru.oxu.az



