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Минспорта: максимальную зарплату футболистам снизят до 8 тысяч рублей

Лукашенко на встрече со спортивными чиновниками раскритиковал молодежную и национальную сборные Беларуси по футболу, а министр спорта рассказал, что максимальную зарплату в беларуских клубах снизят.


Видео разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», сообщает Медиазона.

По словам одного из чиновников, по старым контрактам зарплата футболистов «Динамо-Минск» составляет от 4 до 5 тысяч долларов (10-12 тысяч беларуских рублей). Министр спорта Сергей Ковальчук пообещал, что «по новым будет до 8 тысяч рублей». Он рассказал, что соответствующее постановление уже принято.

2 сентября Беларусь проиграла Чехии со счетом 0:1 в рамках отборочного матча чемпионата Европы. В этот же день молодежная сборная Беларуси уступила исландцам 1:2 в рамках квалификации молодежного чемпионата Европы.

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо», — так прокомментировал Лукашенко результаты беларуских футболистов.
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