Главный тренер чехов Ярослав Шилгавы уверен: случись второй гол — команда гостей посыпалась бы.





Это был четвертый матч в группе, и, если бы мы не выиграли, было бы плохо. Живем в сложном ритме. Теперь поедем к могучей Бельгии после победной встречи с тремя очками.





Это будет совершенно другой соперник, вероятно, кардинально изменится игра в сравнении с тем, что показали здесь, в Остраве. Невозможно быстро наладить взаимопонимание между футболистами, но мы постараемся развить успех после домашней ничьей с бельгийцами (1: 1).





Нужно было обязательно брать три очка, все от нас этого ждали. Но вы сами убедились, что это было не совсем просто. Наша осада ворот противника не привела к желанным голам, слава богу, что случился удачный выстрел Антонина Барака. Было ошибкой не довести дело до второго гола. Если бы это случилось, матч закончился бы в итоге с еще большей разницей.





Отсутствие Шика? Мы знаем, на что способен Патрик. Нападающий все показал на EURO. Мы хотели бы, чтобы он был здесь, но нам просто нужно с этим справиться. У нас не было пяти игроков стартового состава, сочетания были неидеальны. Плюс играли против соперника, который постоянно защищался, весь матч. Поэтому так нужен был второй гол.





Мы старались играть вперед, ставили на атакующих игроков. Упустили много моментов. Мы были недостаточно агрессивны в чужой штрафной, порой медлили, — цитирует специалиста fotbal.cz.





Защитник "Вест Хэма" Владимир Цоуфал отдал должное команде Кондратьева.





Пожалуй, это был более сложный матч, чем мы могли ожидать. Рады, что выиграли, но знаем, что должны были забить больше мячей. У нас было много неиспользованных моментов, ненужных ударов. Порой принимали необдуманные решения вместо того, чтобы добавить атакам осмысленности. Нам нужно было быть более голодными, не хватило упорства, может быть, чуточки удачи.





У нас отсутствовало пять игроков основного состава. Конечно, любая победа ценна — независимо от того, 8:0 или 1:0. Это те же три очка. Не могу сказать точно, что было бы с не доехавшими ребятами, но половина нашей защиты была новой и играла с чистого листа.





Мы были надежны в обороне, не позволили им ничего сделать. Не думаю, что у них были явные шансы забить. Если брать доминирование в защите, провели достойный матч. В конце концов, показали силу в том плане, что сработали надежно. Мне просто жаль, что мы не забили больше мячей для болельщиков, — приводит слова Цоуфала fotbal.cz.





Комментарии поклонников сборной Чехии из Фейсбука.





— Без Шика тяжело.





— Играть 90 минут против плотной обороны очень сложно... Не хватало нескольких игроков, так что главное — это три очка. Я все еще пытаюсь понять, как Алекс Крал смог попасть в Англию... Он бегает по полю как спортсмен, но техника и идея существуют где-то отдельно.





— Если бы матч закончился со счетом 4:0, все бы сказали, как легко... В том, чтобы играть против оппонента, который защищается в девять человек, и, даже если проиграет 0:1, останется доволен, нет ничего легкого. Взяли обязательные три балла, это важно. Но почему разговоры ведутся в таком тоне, будто мы не выиграли, я не понимаю...





Ответ: О, это классика. Наши выигрывают — их поливают... Наши проигрывают — их поливают... Я не знаю, сколько раз я чувствовал, что, даже если мы выиграем чемпионат мира, какой-нибудь идиот найдется и скажет, что все делали неправильно.





— Могли забить больше, но главное — это три очка. Остальное не имеет значения.





— Около 30 ударов и всего один гол… Мда. Вот что называю "везение по-чешски".





— Абсолютная катастрофа. Если вы не можете забить сопернику из третьего эшелона национальных сборных, которому Бельгия привозит восемь голов, вам нечего делать на чемпионате мира.





— Ожидал, что с таким противником будет минимум 2:0.





— Всего один гол, но в таком составе это нормально. Чуть больше удачи — и могло быть 3:0, 4:0.





— Это был не очень красивый футбол, но считаются очки. С Бельгией придется нелегко.





— Очевидно, что мы немного продвинулись и уже можем полностью вести игру против команд, игроки которых не видели профессиональных лиг даже в бинокль!





— Три очка, но не более того. Матчи, в которых противник прижимается к воротам группой в девять человек, показывают, как сильно нам не хватает топ-форварда. Мы держим мяч, но не знаем, что с ним делать. Мы предпочитаем матчи, когда победа необходима сопернику. Тогда получается лучше.





— Я говорю своей дочери: "Так какую оценку ты получила сегодня? — Тройка, но у друга четверка". Я нахожу комментарии к матчу от игроков такими же детскими. Всегда находишь что-то для оправдания. Результативность на уровне Беларуси, мне любопытно, какая хрень будет в Бельгии.