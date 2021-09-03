Россия не исключает подачи заявки на проведение еще одной Олимпиады
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о возможности подать заявку на проведение Олимпиады.
"Россия не исключает возможности подачи заявок на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке", — приводит слова Путина ТАСС.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.
Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи.
14:34 03/09/2021
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