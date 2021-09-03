"Россия не исключает возможности подачи заявок на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке", — приводит слова Путина ТАСС.





Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.





Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи.











