



"Буквально через 3 года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японию. Не дай бог будет такой же провал, как в Токио", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам развития футбола в Беларуси.





На совещание были приглашены не только представителей футбольной сферы, но и руководителей других федераций: хоккея, велоспорта, стрелкового спорта, плавания, легкой атлетики, фехтования.





"Государство вкладывает колоссальные деньги в развитие всех видов спорта. Все спортсмены сидят сегодня в основном на государственных плечах. Это, наверное, одна из причин того, что у нас не все ладится в большом спорте. Слишком всем хорошо, никуда не надо ходить, никого не надо просить - государство все обеспечит. Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Да и в хоккее, и в других видах то же самое", - сказал он.