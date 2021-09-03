



Ивулина задержали в начале июня. Состоялся административный процесс. Журналиста признали виновным в несанкционированной акции — наказали за якобы бело-красно-белый флаг на окне. Ивулин на суде говорил, что при обыске флага на окне не было. Но тем не менее мужчину осудили на 30 суток.





На свободу он так и не вышел. Его сначала перевели в статус подозреваемого, а затем предъявили обвинение в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 342 УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них"





Ивулина обвиняют в перекрытии движения. В начале июля правозащитники признали журналиста политзаключенным.