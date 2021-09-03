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Журналисту Александру Ивулину продлили срок заключения под стражей

Спортивному журналисту Александру Ивулину продлили срок заключения под стражей


Ивулина задержали в начале июня. Состоялся административный процесс. Журналиста признали виновным в несанкционированной акции — наказали  за якобы бело-красно-белый флаг на окне. Ивулин на суде говорил, что при обыске флага на окне не было. Но тем не менее мужчину осудили на 30 суток.

На свободу он так и не вышел. Его сначала перевели в статус подозреваемого, а затем предъявили обвинение в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 342 УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них" 

Ивулина обвиняют в перекрытии движения. В начале июля правозащитники признали журналиста политзаключенным.
Источник: euroradio.fm
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