Журналисту Александру Ивулину продлили срок заключения под стражей
Спортивному журналисту Александру Ивулину продлили срок заключения под стражей
Ивулина задержали в начале июня. Состоялся административный процесс. Журналиста признали виновным в несанкционированной акции — наказали за якобы бело-красно-белый флаг на окне. Ивулин на суде говорил, что при обыске флага на окне не было. Но тем не менее мужчину осудили на 30 суток.
На свободу он так и не вышел. Его сначала перевели в статус подозреваемого, а затем предъявили обвинение в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 342 УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них"
Ивулина обвиняют в перекрытии движения. В начале июля правозащитники признали журналиста политзаключенным.
Источник: euroradio.fm
11:01 03/09/2021
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