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Министр спорта поставил белорусским олимпийцам за Токио «удовлетворительно с маленьким плюсом»

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире ОНТ оценил на «удовлетворительно с маленьким плюсом» выступление белорусских атлетов на Олимпийских играх в Токио.


Сергей Ковальчук предложил посмотреть на результаты других стран, пишет 
Nashaniva.com. Так, Литва завоевала одну медаль, спортсмены Латвии и Эстонии дважды поднимались на олимпийский пьедестал. Казахстан взял 8 медалей, но все бронзовые, Украина — 19, но золото, как и у Беларуси, только одно. У Азербайджана также 7 медалей.

«Я бы поставил «удовлетворительно» с маленьким плюсом, потому что еще условия на этой Олимпиаде были специфические: отношение к нашей стране в определенных условиях было специфическим», — сказал чиновник.
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