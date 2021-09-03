



Сергей Ковальчук предложил посмотреть на результаты других стран, пишет

Nashaniva.com. Так, Литва завоевала одну медаль, спортсмены Латвии и Эстонии дважды поднимались на олимпийский пьедестал. Казахстан взял 8 медалей, но все бронзовые, Украина — 19, но золото, как и у Беларуси, только одно. У Азербайджана также 7 медалей.





«Я бы поставил «удовлетворительно» с маленьким плюсом, потому что еще условия на этой Олимпиаде были специфические: отношение к нашей стране в определенных условиях было специфическим», — сказал чиновник.







