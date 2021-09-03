







Сборная Чехии владела тотальным преимуществом во время матча и полностью переиграла команду Беларуси, практически полностью состоявшую из игроков национального чемпионата, пишет Interfax.by. Чехи больше владели мячом (66-34), ударам по воротам (25-7) и в створ ворот (7-2).





Однако чехам не хватало завершающего удара – по-настоящему острых моментов у ворот сборной Беларуси было немного: помимо того, который завершился голом Барака, можно отметить пару сейвов Черника, да промах Янкто, не сумевшего головой переправить мяч в пустые ворота сборной Беларуси. Сборной Чехии явно не хватало забивного форварда – такого, как Патрик Шик, блеснувшего на Евро-2020, но не игравшего в этом матче.





Впрочем, у сборной Беларуси в атаке не получалось вообще ничего. Да и атак было немного – более-менее перспективные можно пересчитать по пальцам одной руки. Все внимание было уделено обороне. Да и эти редкие атаки были откровенно беззубыми. Виталий Лисакович, «звезда» сборной Беларуси, который старается пробиться в основной состав московского «Локомотива», откровенно заигрывался и тянул одеяло на себя. А его коллеги и вовсе провалили те немногие моменты, которые у них возникали. Единственный удар в створ ворот сборной Чехии в первом тайме нанес Климович – несильно катнул мяч прямо в руки голкипера чехов: удар больше для статистики.





Самый перспективный момент сборной Беларуси в матче и вовсе завершился бездарно. На 54-й минуте Антилевскому и Эбонгу в контратаке противостоял один защитник сборной Чехии, но Антилевский отдал отвратительную передачу, Эбонг не смог догнать мяч и, в итоге, даже удара по воротам хозяев не последовало.

В такой ситуации минимальное поражение можно было бы назвать успехом – особенно после поражения 0:8 от Бельгии. Но позитива на самом деле немного: команда уступила, в активе – всего 3 очка после трех матчей в отборочной группе и совсем не просматривается перспектив на ближайшие матчи, которые сборная проведет на «домашней» арене в Казани против сборных Уэльса (5 сентября) и Бельгии (8 сентября).





Сборная Беларуси выступала в следующем составе: Черник, Швецов (Скавыш, 89), Рахманов, Сачивко, Золотов (Шевченко, 85), Бегунов, Эбонг (Концевой, 89), Корзун, Климович (Быков, 64), Антилевский (Юзепчук, 64), В.Лисакович.





Положение команд в отборочной группе Е: Бельгия – 10 очков (после 4 матчей), Чехия – 7 (4), Уэльс – 3 (2), Беларусь – 3 (3), Эстония – 09 (3).







